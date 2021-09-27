Горняк22: День воспитателя 2021: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс
Дети. Туризм Фото: pixabay.com
27 сентября отмечают профессиональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем воспитателя в стихах
Работы в мире нет трудней —
Воспитывать чужих детей.
И заняты вы целый день:
Учи, играй, раздень, одень.
Шумит, резвится детвора.
И слушается не всегда,
Но баловство тут не пройдет —
Найдете к каждому подход.
Вы — воспитатель хоть куда!
Вас очень любит ребятня.
А мы поздравить Вас хотим,
За всё «спасибо» говорим!
Сегодня праздник тех,
Кто дарит детям чудо,
Пусть будет вас успех
Преследовать повсюду!
И как на праздник, пусть
Идётся на работу,
А мимо мчатся грусть,
Проблемы и заботы!
Лекарством от всех бед
Улыбки деток будут,
Желаю долгих лет
И самых тёплых будней!
Любимых воспитателей
Поздравить мы спешим,
Огромное спасибо
Сказать за все хотим.
За нежность их и ласку,
За множество идей,
За то, что очень любят
Нас — маленьких детей.
Мы лепим и рисуем,
Танцуем и поем.
Всей группой поздравляем
Вас с этим славным днём!
Поздравления с Днем воспитателя в прозе
Быть воспитателем — это настоящее призвание. И пусть ваша работа вовсе не легка, но вы ее выполняете на «отлично». В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить вас за теплоту, заботу и внимание к нашим детям. Искренне пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, терпения, успехов, счастья и радости.
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!
Дети. Пособия Фото: pixabay.com
Хочется со всей душой поздравить Вас с этим важным днем. Спасибо за доброе сердце и самоотдачу, с которой Вы работаете, с которой дарите деткам любовь и заботу. Желаем жить в достатке, а счастье пусть, словно лучший друг, всегда идет с Вами в ногу.
Поздравления с Днем воспитателя в смс
Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
За нелегкую работу,
Ежедневную заботу,
За ответственность в труде
И ухоженность детей,
За терпение и ласку,
Все прочитанные сказки
Говорим мы вам спасибо,
Сил желаем и улыбок!
Вам порой совсем не просто,
Благодарны вам за труд.
Пусть вас дети обожают
И счастливыми растут.
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