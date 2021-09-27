Горняк22: Всемирный день туризма 2021: история и традиции праздника

Турист Фото: pixabay.com

День туризма считается праздником всех путешественников и работников туристической индустрии. Разбираемся в его истории и традициях

Какого числа Всемирный день туризма в 2021 году

Праздник отмечают ежегодно 27 сентября во всех странах мира. В 2021 году День туризма выпал на понедельник.

История Всемирного дня туризма

Всемирный день туризма (World Tourism Day) стали отмечать в 1979 году. Эта дата выбрана не случайно. 27 сентября в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник создан для пропаганды туризма, освещения его вклада в мировую экономику, а также для развития связей между народами разных стран.

Традиции Всемирного дня туризма

Тропа. Туристы Фото: camptecumseh.org

Каждый год в разных странах Всемирная туристская организация проводит конференции, круглые столы, воркшопы, связанные с темой праздника этого года. В 2021 году тема звучит так:

«Туризм для обеспечения инклюзивного роста».

В России 27 сентября проводят выставки и церемонии награждения лучших сотрудников туристической сферы. Также организовываются семинары и встречи с известными путешественниками.

Сами же любители и профессиональные путешественники стараются провести этот день с пользой. Некоторые из них отправляются в походы, отправляются в новые места и ищут незабываемые впечатления.

Многие туристические агентства в свой профессиональный праздник делают хорошие скидки на путевки и туры.

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