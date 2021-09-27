Горняк22: Снежный городок в Октябрьском районе Барнаула обустроят за 500 тысяч рублей

Снежный городок на площади Германа Титова в Барнауле Фото: barnaul.org

Как и в прошлую зиму, снежный городок на Потоке разместят на площади Германа Титова – здесь поставят елку, фигуры и украсят городок разнообразной иллюминацией

Администрация Октябрьского района Барнаула уже готовится к Новому году – до 1 октября принимаются заявки на сайте госзакупок на выполнение работ по устройству снежного городка, сообщает altapress.ru со ссылкой на сообщение о торгах. Стоимость контракта составит 527,1 тыс. рублей.

Жителей района на входе в городок встретят ледяные ворота высотой 2,5 метра. В центре площади установят ель высотой 14 метров. Кроме того, в условиях контракта – возведение ледовых фигур Деда Мороза и Снегурочки, символа года Тигра. Высота каждой фигуры должна быть не менее трех метров. Кроме того, на площади установят каркасного снеговика с гирляндами – он будет двухметровым.

Ледовые фигуры подсветят светодиодными прожекторами, а саму площадь Титова украсят ледяные стены тоже с светодиодными гирляндами.

Еще одним атрибутом снежного городка на Потоке станут горки – здесь их будет две по два метра каждая.

В прошлую зиму глава Октябрьского района Барнаула объяснял, почему снежный городок стали делать именно на площади Титова. Раньше праздничная площадка находилась у здания ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина.

ТОЛК