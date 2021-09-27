Горняк22: Соцсети: под Барнаулом мужчина застрелил собаку на глазах у детей

Погибшее животное Фото: "Инцидент Барнаул"

Сельчанина разозлило, что соседский питомец загрыз у него несколько кур, и он взялся за ружье. Дети, которые стали очевидцами расправы, испытали сильный стресс

Житель Алтайского края застрелил соседскую собаку на глазах у детей. Об этом в популярном паблике «Инцидент Барнаул» рассказала владелица пса.

По ее словам, все произошло вечером 25 сентября в поселке Санниково.

«Конфликт произошёл из-за нескольких побитых кур, которые находились на свободном выгуле. Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку»,– написала она.

На место происшествия вызвали полицию.

«Как нам теперь пережить это всё? У детей истерика и стресс», – рассказала женщина.

Семья хочет наказать виновного в смерти питомца.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле живодер забил беременную кошку на глазах у детей.

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