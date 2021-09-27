Горняк22: Соцсети: под Барнаулом мужчина застрелил собаку на глазах у детей
Погибшее животное Фото: "Инцидент Барнаул"
Сельчанина разозлило, что соседский питомец загрыз у него несколько кур, и он взялся за ружье. Дети, которые стали очевидцами расправы, испытали сильный стресс
Житель Алтайского края застрелил соседскую собаку на глазах у детей. Об этом в популярном паблике «Инцидент Барнаул» рассказала владелица пса.
По ее словам, все произошло вечером 25 сентября в поселке Санниково.
«Конфликт произошёл из-за нескольких побитых кур, которые находились на свободном выгуле. Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку»,– написала она.
На место происшествия вызвали полицию.
«Как нам теперь пережить это всё? У детей истерика и стресс», – рассказала женщина.
Семья хочет наказать виновного в смерти питомца.
Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле живодер забил беременную кошку на глазах у детей.