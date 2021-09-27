Горняк22: На Алтае полиция начала проверку после обнаружения паспортов на свалке

Паспорта Фото: "Инцидент Барнаул"

Ее ведут сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого главка

В Алтайском крае полиция начала внутреннюю проверку после обнаружения десятков недействительных паспортов на свалке в селе Волчиха. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«По факту обнаружения паспортов граждан РФ на свалке бытовых отходов назначена проверка», – говорится в сообщении.

Уже известно, что один из сотрудников подготовил документы для уничтожения – в них проставили соответствующие штампы и вырезали номера.

«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», – уведомили в полиции.

По результатам работы «будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили здесь.

ТОЛК