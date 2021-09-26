Горняк22: Бутина станет депутатом нового созыва Госдумы вместо отказавшегося Васильева

Мария Бутина Фото: instagram.com/butina_maria

Изначально она не прошла в Госдуму из-за низкой поддержки «Единой России» в Кировской области — именно по партийным спискам от этого региона девушка баллотировалась

Уроженка Алтайского края и член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам после того, как губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от своего мандата в ее пользу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Безусловно, благодарность губернатору Кировской области Игорю Владимировичу Васильеву, – он уступил мне свой мандат, и я очень благодарна за это решение», – сказала Бутина в видеообращении.

Ранее стало известно, что она не получила думский мандат в Кировской области, где ранее баллотировалась от «Единой России», – здесь зафиксировали один из худших показателей партии.

В июле 2018 года Марию Бутину задержали в США – она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и получила 1,5 года тюрьмы. В противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Девушка освободилась и вернулась в Россию в октябре 2019 года.

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