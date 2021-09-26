Горняк22: Прусакова останется главой алтайского отделения КПРФ после перехода в Госдуму

Мария Прусакова. КПРФ Фото: Виталий Барабаш

Политик стала главным триумфатором прошедших выборов — предварительно краевая организация КПРФ показала одни из лучших результатов в регионах

Руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова сохранит этот пост после перехода на работу в Госдуму. Об этом она сообщила «Коммерсанту».

«Я остаюсь первым секретарем, абсолютно ничего не меняется», – заявила она.

Прусакова сообщила о намерении «жить на два города», приезжая в законодательный орган лишь на сессии.

«Госдума для меня только работа, жить я буду в Алтайском крае», – пояснила депутат.

При этом, по ее словам, планируется, что на должности главы фракции в Алтайском Заксобрании ее сменит занимающий сейчас пост секретаря по организационно-партийной работе в крайкоме партии Александр Ткачев.

Ранее в разговоре с «Толком» Прусакова сообщила, что фракция КПРФ в новом созыве краевого парламента будет предлагать на пост председателя своего депутата – Юрия Кропотина.

ТОЛК