Горняк22: Основатель SpaceX Илон Маск расстался с певицей Граймс

Илон Маск и Граймс Фото: instagram.com/elonmusk

По словам предпринимателя, они с артисткой «все еще любят друг друга», часто встречаются и сумели остаться в хороших отношениях

Основатель американской компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс после трех лет отношений. Об этом сообщает западный таблоид Page Six.

«Мы в процессе расставания», — цитирует бизнесмена издание.

При этом Маск отметил, что они «все еще любят друг друга», часть встречаются и сумели сохранить хорошие отношения.

Причин разрыва называется то, что паре приходилось жить на два города – Техас и Лос-Анджелес.

Маск и Граймс подтвердили отношения весной 2018 года. Спустя два года у них родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-12. Для 33-летней артистки этот ребенок стал первым. У 50-летнего Маска уже было пять детей от первой жены Жюстин Уилсон.

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