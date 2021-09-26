Горняк22: Колонна машин в стиле «Безумного Макса» проехалась по Горно-Алтайску

Автомобиль Фото: instagram.com/_gorno_altaysk_one

Транспортные средства как будто списали с культового боевика — их корпус украсили шипы, турбины и другие причудливые элементы

Колонну автомобилей с постапокалиптическим дизайном заметили на улицах Горно-Алтайска. Кадры появились в аккаунте _gorno_altaysk_one 25 сентября.

«Команда «несокрушимых» автомобилей была замечена сегодня», – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свежие новости Горно-Алтайска (@_gorno_altaysk_one)

Судя по номерам, машины прибыли из другого региона, однако с какой целью – пока не известно.

Пользователи предположили, что в пейзажах Республики Алтай решили снимать продолжение культового фильма «Безумный Макс».

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