Горняк22: В Сети показали «волшебное» преображение Мизюлинской рощи Барнаула

Проект благоустройства Мизюлинской рощи Фото: пресс-центр администрации Барнаула

На опубликованных кадрах видны вымощенные плиткой извилистые дорожки, идущие между деревьев, спортивный уголок и зона отдыха с лавочками

Кадры Мизюлинской рощи Барнаула после благоустройства появились в Сети – снимки опубликовал аккаунт instamam_brn.

«Поистине волшебное преображение», – подписали снимки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀i n s t a МАМЫ Барнаула (@instamam_brn)

Благоустройство рощи проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда» – в 2020 году площадку выбрали жители города с помощью интернет-голосования. Ранее в мэрии обещали завершить работы к 1 сентября.

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