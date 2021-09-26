Горняк22: Суточное число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае достигло 250
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
За это время умерли 25 человек. Больше всего новых случаев инфекции зафиксировали в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби
250 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае. Об этом 25 сентября сообщает региональный оперштаб.
За минувшие 24 часа умерли 25 человек, в том числе 22 от COVID-19, выздоровели 53 пациента.
Новые случаи инфекции:
Барнаул – 76, Бийск – 28, Рубцовск – 25, Камень-на-Оби – 11, Локтевский, Михайловский районы – по 7 заболевших, Алейский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – 6, Волчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Родинский, Третьяковский районы – по 4 заболевших.
Еще по три случая выявили в Краснощековском, Топчихинском, Угловском районах, по два – в Славгороде, Благовещенском, Бурлинском, Змеиногорском, Зональном, Курьинском, Немецком национальном, Рубцовском, Табунском, Хабарском районах, в Алейске, Бийскийом, Первомайском, Романовском, Тюменцевском, Чарышском районах – по одному заболевшему.
Ситуация в госпиталях
в госпиталях на лечении – 2996 человек
количество тяжелобольных – 505
подключено к аппаратам ИВЛ – 216
Статистика по коронавирусу в Алтайском крае
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 76 423. Выздоровели 58 998. Умерли 5 317 человек.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор «надеется» на более низкую заболеваемость коронавирусом.