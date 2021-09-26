Горняк22: Жители Барнаула жалуются на пробку на улице Кутузова
Знак ограничения движения Фото: pixabay.com
На участке проводят реконструкцию деформационных швов — работы должны продлиться максимум до конца октября, заверяют власти
Жители Барнаула выразили недовольство по поводу дорожной пробки на мосту на улице Кутузова. Об этом они рассказали «Толку».
Даже в выходной день на участке возникает затор – ранее здесь ввели реверсивное движение на время ремонта проезжей части.
С 21 сентября в городе стартовал ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Кутузова от дома №1 до улицы Гоголя. Закончить работы по контракту должны до 30 октября, но подрядчик намерен сократить этот срок и сдать объект в середине октября.
Горняк22: В России пятый день регистрируют более 800 смертей в сутки от COVID-19
Медицина. Лаборатория Фото: pixabay.com
В Москве зафиксировали 3 211 новых случаев инфекции, в северной столице – 1 907, в Московской области – 1 106. На четвертом месте – Самарская область (569)
В России за сутки 822 человека умерли от коронавирусной инфекции. Об этом 25 сентября сообщает федеральный оперативный штаб.
Таким образом, число смертей превышает 800 пятый день подряд – в последний раз такое фиксировали в середине августа. Общее число жертв инфекции достигло 203 095.
Кроме того, впервые с 14 августа в стране выявили более 22 тысяч новых заразившихся COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердился у 7 398 415 человек.
Ранее эпидемиолог заявил о том, что вина за новый подъем заболеваемости COVID-19 будет лежать на непривитых гражданах.