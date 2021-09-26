Горняк22: Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку

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Чиновник возглавил ведомство в октябре 2020 года, перейдя с должности замдиректора аналогичного департамента Севастополя

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, уточнив, что удовлетворил поданное подчиненным прошение.

Чиновник объяснил произошедшее естественным процессом ротации кадров.

При этом накануне своих постов лишились вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов – стало известно, что их арестовали по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае назначили нового главного прокурора.

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