Горняк22: Всего около +5 градусов и дожди с ветром ожидаются 26 сентября в Алтайском крае

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

Последний день на этой неделе в регионе оказался самым холодным и дождливым. При этом ближайшей ночью синоптики ожидают заморозки до -8 градусов

Погода в Алтайском крае

26 сентября дневная температура воздуха в регионе составит около +4…+9 градусов. В течение дня возможны небольшие, по востоку и в предгорьях умеренные дожди, утром – с мокрым снегом. Ветер подует северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с, передаёт Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Барнауле

В краевой центре в воскресенье похолодает до +4…+6 градусов. Также возможны осадки в виде небольшого дождя, утром он пройдет с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

К началу новой недели характер погоды в крае существенно не изменится: сохранится вероятность осадков, ночные заморозки, и дневные температуры нее выше +10 градусов.

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