Горняк22: Мария Прусакова в «Вестях» с Брилевым раскрыла секрет похудения

Мария Прусакова Фото: "Вести"/"Россия-1"

Коммунистка заслужила комплимент от одного из ведущих журналистов страны, который не смог не отметить прекрасную форму матери двоих детей

Избранный депутат нового созыва Госдумы, руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова стала одной из героинь субботнего выпуска «Вестей» с Сергеем Брилевым на «России 1».

В первую очередь журналист отметил, что результат, который политик показала на выборах, «впечатляющий». И не смог не обратить внимание на то, «как похудела этот политолог по образованию и мама двух детей».

«Я за три дня сама 84 избирательных участка в Барнауле объехала. Все ушло в политический вес», – объяснила Прусакова.

Она призналась, что ее фигура «сейчас больше всего обсуждается», и поправила декольте.

Говоря о предстоящей работе, коммунистка сообщила, что еще не знает, в какой комитет новой Думы войдет, – это будет зависеть от решения руководства партии.

«В политике не бывает друзей, а только временные союзы. По этому мы готовы договариваться сегодня в интересах жителей Алтайского края с кем угодно», – резюмировала она.

Прусакова стала главным триумфатором выборов: предварительно краевая организация КПРФ стала одной из тех в партии, что показали наилучшие результаты среди регионов России. По своему округу при явке 38,73% политик набрала больше других конкурентов – 27,2% голосов избирателей.

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