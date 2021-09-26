Горняк22: «КП»: барнаулец надругался над несовершеннолетней сестрой

Ребенок Фото: pixabay.com

По сведениям издания, сейчас мужчина помещен в следственный изолятор Новосибирска — его подозревают еще в одном аналогичном преступлении

Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело против мужчины о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на полицейскую сводку.

Речь идет об иных действиях сексуального характера с применением насилия.

По данным издания, преступление горожанин совершил в период с конца декабря 2018 по сентябрь 2019 года, девочке на тот момент не исполнилось 14 лет.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Новосибирска за совершение аналогичного преступления в этом городе.

В середине августа в Барнауле мужчина напал на девочку, заведя в кусты под предлогом покормить белок.

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