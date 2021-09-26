Горняк22: Гонщики устроили опасный дрифт на серпантине Белокурихи-2

Автогонки Фото: pixabay.com

Судя по опубликованным кадрам, участники нелегальных заездов проигнорировали присутствие на дороге других автомобилей, а также людей на обочинах

Группа автомобилистов устроила опасный дрифт на новой дороге к алтайскому курорту Белокуриха-2. Видео появилось в соцсетях.

В комментариях мнения разделились. Одни отметили мастерство пилотов, другие раскритиковали их за нарушение ПДД и угрозу другим участникам дорожного движения.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мэрия Бийска решила бороться с любителями дрифтовать на парковках у ТЦ .

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