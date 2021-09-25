Горняк22: «Не вижу недоработок»: что Романенко думает об ответственности за итоги выборов

Александр Романенко (слева) и Борис Трофимов Фото: Виталий Барабаш

Лидер алтайских единороссов считает, что региональное отделение во время выборов сделало все, что от него требовалось технологически, идеологически и информационно

В политических кулуарах активно обсуждается тема ответственности за результаты парламентских выборов. Особенно относительно итогов, которые получила «Единая Россия». С одной стороны, партия набрала большинство при голосовании за бренд, и получила наибольшее число мандатов АКЗС на округах. С другой, единороссы проиграли 15 округов из 34, позволили КПРФ увеличить свое представительство в парламенте втрое и потеряли даже простое большинство.

В прошлую кампанию низкий результат заставил лидера единороссов Бориса Трофимова отказаться от всех должностей. «Толк» вспомнил все высказывания на этот счет и действующего лидера реготделения, спикера АКЗС в прошлом созыве Александра Романенко, и его предшественника на партийной должности.

В июне в интервью трем СМИ Романенко на вопрос о том, готов ли он будет в случае плохо результата партии отвечать за него, говорил:

«Что ж — если результаты будут провальными, то надо будет отвечать. Могу принять самостоятельные решения. Я готов к этому. Надо быть честным».

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Он признавал при этом, что ему нравится работа председателя. И если ему однопартийцы снова доверят заниматься этот пост, то он будет «очень обязан» и приложит «максимум усилий».

В ночь после завершения выборов Романенко на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе», когда еще не были ясны окончательные итоги, заявил:

«Если мы поймем, что что-то не так сделали, будем принимать соответствующие решения. Но я считаю, что региональное отделение сделало все, что требовалось в выборной ситуации. Мы отработали технологически, информационно, идеологически. Я не вижу недоработок, которые можно было бы рассматривать как негативный посыл для принятия каких-то решений».

Относительно личной ответственности Романенко отметил: «Мы выборы выиграли. Но как сочтут нужным мои коллеги».

Он также добавил, что результаты голосования за партии в Алтайском крае — «не результаты Алтайского края»: «Есть тренд, связанный с КПРФ, по всей стране. Есть большой протестный электорат, который считает, что позитивные преобразования, которые уже идут, надо делать быстрее».

Напомним, партия на выборах в АКЗС набрала 34,33% (в 2016-м — 34,08%), в Госдуму — 33,67% (в 2016-м — 35,19%).

Борис Трофимов, который возглавлял реготделение «Единой России» и избирательный штаб на прошлых выборах, после тех результатов сложил с себя полномочия партийного лидера и согласился с тем, что не может претендовать на пост спикера АКЗС, хотя до этого такая возможность рассматривалась как приоритетная.

Конечно, тогда его ситуация усугублялась противостоянием с губернатором Александром Карлиным, который получил железобетонное основание настаивать на отстранении Трофимова от лидирующих позиций. Но и сам Трофимов в интервью «Толку» рассказывал:

«Если ты не можешь выиграть — неважно, в спорте или в политике, – надо уходить. <…> За бренд партии отвечал я».

Он вспоминал, что уже на следующий день после выборов в администрации края прошло совещание, на котором глава региона сказал, что учитывая результаты, Трофимов быть председателем АКЗС не может.

«И как бы болезненно это не было, я понимал, что основания для этого есть. Руководство партии настаивало на продолжении руководства реготделением, но я принял решение, что противопоставлять себя губернатору на этот раз не буду», – резюмировал Трофимов.

Да, в 2016-м году единороссы в крае показали худший результат по стране на выборах в Госдуму. А в этом году — практически с такими же процентами — заняли 70-е место из 85. Но в прошлый раз партия власти взяла 43 мандата и проиграла только три округа на выборах в АКЗС, а в этот — отдала 15 округов и завоевала только 31 место.

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