Горняк22: Ургант и Хрусталёв исполнили заветную мечту мальчика из Барнаула

Семен на съемках программу "Вечерний Ургант" Фото: @mihutka.ru

В телецентре Останкино мальчика из Алтайского края тепло встретили и показали, как проходят съемки программы и что происходит за кадром

Барнаульский мальчик с ограниченными возможностями по здоровью (инвалид по слуху), побывал на съемках программы «Вечерний Ургант» в Москве.

Познакомиться с Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым, а также посмотреть, как проходят съемки программы, было его заветной мечтой. Осуществить ее помог алтайский волонтерский проект «Михутка».

Семён принял участие в съемках программы, побывал в гримерках ведущих, совершил экскурсию по телецентру, также мальчику показали Москву.

«Шикарное гостеприимство, огромный заряд позитива и привет всем жителям Алтайского края. Многое осталось за кадром, эмоции переполняют», – написали участники проекта в Instagram.

ТОЛК