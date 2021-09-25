Горняк22: Чиновник администрации Рубцовска получил семь лет строгого режима за взятки

Деньги. Взятка Фото: pixabay.com

Своей вины бывший завотделом архитектуры и градостроительства Рубцовска не признал, но суд посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения сурового приговора

В Рубцовске прошел суд над бывшим заведующим отделом мэрии города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайского краю. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

С декабря 2018 года по июль 2019 года чиновник получил взятку в виде денег в размере 400 тысяч рублей. В это время он отвечал за исполнение программы на получение соцвыплат на приобретение жилья. Денежное поощрение ему предложили за включение в список участников госпрограммы устойчивого развития сельских территорий одного из местных жителей, который не имел право на участие. Мужчина получил соцвыплату и улучшил свои жилищные условия.

В феврале этого года в Рубцовской мэрии прошли обыски и изъятие документов в рабочем кабинете завотделом.

В СУ СКР уточнили, что, несмотря на предъявленные доказательства, бывший чиновник своей вины не признал.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму в 900 тыс. рублей.

В итоге мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 4 млн рублей.

Ранее также в Барнауле стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда по делу бывшего замглавы города Сергея Демина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура намерена добиться ужесточения приговора в отношении имущества, конфискованного у Демина.

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