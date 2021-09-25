Горняк22: Чтобы спасти «Барнаулкапстрой», власти отдадут в залог десятки городских зданий

Барнаулкапстрой. ЖК Парковый. Гора Фото: Виталий Барабаш

Договор о залоге недвижимости будет заключаться между банком и администрацией краевой столицы – сумма залога составит 165 млн рублей

Администрация Барнаула определила список муниципальных зданий, которые она намерена передать в залог для получения от Сбербанка кредита для «Барнаулкапстроя» (100% принадлежит мэрии). Об этом сообщает «Политсибру».

Деньги в размере 164,6 млн рублей нужны для достройки ЖК «Парковый» в Нагорной части Барнаула. Вопрос о выделении денег и о залоге зданий рассматривали и поддержали депутаты городской Думы на очередном заседании сегодня, 24 сентября. Договор между банком и мэрией будет действовать до 31 декабря 2023 года.

В перечне 32 муниципальных здания – это нежилые помещения, например, «Дом архитектора», Алтайский краеведческий музей, два помещения в поликлиниках, алтайский филиал Финансового университета, здания, в которых размещены ЗАГСы, прокуратуры районов и следственные управления.

Погашать кредит намерены за счет вложенных в строительство средств тех, кто купил квартиры, а также продажей нереализованных квартир. Помимо залога в банке, власти планируют субсидировать строительство и из городского бюджета.

Сдать ЖК «Парковый» планируют через год – к 1 сентября 2022 года. Работы на строительстве были остановлены в январе 2021 года – из-за финансовых проблем «Барнаулкапстроя».

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