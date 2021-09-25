Горняк22: В Алтайском крае уже более 76 тысяч заболевших коронавирусом

Коронавирус Фото: pexels.com

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 2 724 пациента. Еще у 329 больных обнаружена вирусная пневмония

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 248 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на 24 сентября с начала пандемии заболели уже 76 173 человека, в том числе 5 501 ребенок в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

25 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 5 292 жителя региона.

518 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 208 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

85 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 58 945 пациентов.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 26 571.

Всего в крае развернуто 3 654 койки для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 601 место.

На утро 24 сентября в Алтайском крае прививаются 677, 9 тыс. человек.

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