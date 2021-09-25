Горняк22: Жителям Октябрьского района Барнаула досрочно вернули тепло и горячую воду

Ванна. Горячая вода Фото: pexels.com

Ранее потребителям сообщили, что горячей воды (а в некоторых домах и тепла) не будет до 21.00 пятницы 24 сентября, однако специалисты сократили работы на шесть часов

Telegram-канал «СГК Барнаул» сообщил о досрочном окончании работ на поврежденной теплосети в Октябрьском районе. После того, как трубопровод был обследован, специалисты сократили время ремонтных работ. Устранить дефект успели к 15.00.

Напомним, горячую воду и тепло обещали отключить до вечера пятницы. Под отключения подпали около 8000 жителей района Потока. Повреждение сети возникло в процессе запуска отопления в дома.

«Сейчас сети заполнены горячей воды, – сообщают в СГК, – идет запуск потребителей».

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