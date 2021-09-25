Горняк22: В Алтайском крае ковидная смертность снова рванула вверх

Свечи. Скорбь. Смерть Фото: pexels.com

Повсеместно в России с приходом холодной и дождливой погоды снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Также, после небольшого спада, вновь растет смертность сред зараженных

Скачок смертности среди ковид-больных вновь наблюдается за прошедшую семидневку в Алтайском крае. С 17 по 24 сентября в регионе умерли 174 зараженных COVID-19 человек. Непосредственно от вируса за это время погибли 146 пациентов госпиталей.

При этом на прошлой неделе в крае наблюдался небольшой спад ковидной смертности – тогда произошло 168 смертей. До этого –погибли 176 человек, заразившись ковидом.

Кроме того, за прошедшие семь дней в Алтайском крае зафиксировали новый суточный антирекорд смертности – 21 сентября умерли 28 человек. Минимальная летальность за сутки произошла 19, 20 и 23 сентября – в эти дни скончались по 23 человека.

На 24 сентября в регионе произошло уже 5 292 смертельных случая с начала пандемии:

4 080 – от COVID-19;

1 212 – от осложнений на фоне коронавируса.

За сутки на 24 сентября в Алтайском крае выявили 248 новых случаев ковида, 25 человек умерли, 85 выздоровели, 518 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимациях (208 – на ИВЛ).

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