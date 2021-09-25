Горняк22: Ночной клуб с караоке и лаунж-баром продают в центре Барнаула

Ночной клуб. Дискотека Фото: pixabay.com

Владелец клуба не раскрывает его названия, однако в тексте объявления говорится, что это «раскрученное и известное место»

Коммерческий нежилой объект выставили на продажу на ул. Геблера, 33б. Оно появилось в базе «Алтайского портала недвижимости». В объявлении нет названия клуба, однако в 2ГИС есть информация, что это клуб «XXXX» и он работает с 1999 года.

В объявлении сообщается, что клуб вмещает до 600 человек, в караоке-зале – до 250, в лаунже могут разместиться 250-300 человек. В общей сложности продается помещение на 1 400 кв. метров «с дизайнерским ремонтом» и тремя большими залами.

Особо отмечается, что клуб оборудован звуковым, световым, барным оборудованием, установлена профессиональная система караоке. В клубе есть отдельная кухня – с посудой и техникой.

Помещение выставлено на продажу за 70 млн рублей. Однако владелец подчеркивает, что готов сдавать его в аренду – как целиком, так отдельно – например, для кальянной, лазертага, караоке.

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