Горняк22: Стали известны вакансии Алтайского края с зарплатой в 200 тысяч рублей

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Соискателям из Алтайского края готовы много платить и компании из других регионов. Так, фирма из Сургута ищет директора филиала, а новосибирская компания — дизайнера интерфейсов

В Алтайском крае зарплату свыше 200 тысяч рублей чаще всего предлагают в сферах строительства и IT. Об этом стало известно из исследования hh.ru.

Традиционно высокие зарплаты у вахтовиков. Так, инструктору по производственному обучению готовы платить от 220 тысяч рублей, а электромонтажнику КИПиА 140-200 тысяч рублей. Обе вакансии предполагают работу на крайнем севере.

Две из десяти высокооплачиваемых вакансий представлены в сфере агропромышленного сектора. Специалист по кормлению и содержанию сельскохозяйственных животных может получить зарплату от 80 до 220 тысяч рублей, технологу мясопереработки предлагают 100-200 тысяч рублей.

Из сферы продаж в топе оказалась вакансия менеджера по продажам с зарплатой 150 – 200тысяч рублей. Всего в сентябре в регионе разместили 79 предложений работы с зарплатой 200 тысяч рублей и выше.

Ранее Виктор Томенко резко раскритиковал минздрав за дефицит медиков. Ежегодно регион теряет больше врачей, чем трудоустраивает. Ежегодно из системы здравоохранения края специалисты уходят в частную медицину, из профессии и на пенсию. Губернатор заявил, что принимаемых мер недостаточно и он «не видит свет в конце туннеля».

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