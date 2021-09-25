Горняк22: Каждый депутат Госдумы РФ получит китайский смартфон за 9,5 тысяч рублей

Госдума РФ Фото: duma.gov.ru

Общая стоимость госзакупки составила около 4,3 млн рублей. Пять лет назад депутатам закупали телефоны Alcatel за 2,6 млн рублей

Госдума заключила договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21 за 4,3 млн рублей, следует из материалов госзакупок. Поставшик – «Московский центр продаж». Число устройств соответствует количеству мандатов восьмого созыва, пишет РБК.

Стоимость одного смартфона составляет 9,5 тыс. рублей. Из материалов закупки следует, что устройства должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи 4G. Диагональ экрана – 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор – восьмиядерный. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев.

Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года. Интересно, что пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 млн рублей.

Ранее стал известен пофамильный список депутатов алтайского парламента, куда вошли в том числе 31 единоросс и 24 коммуниста (КПРФ).

Realme — это китайский производитель смартфонов, умных часов, наушников и другой техники, основанный в 2018 году Скаем Ли. Во втором квартале 2021 года, по оценке IDC, на нее приходилось 4,8% от поставляемых в Россию смартфонов.

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