Горняк22: Певец Шура рассказал о подаренном гробе и месте на кладбище

Певец Шура Фото: instagram.com/shuramedvedev

46-летний исполнитель, который дважды пережил рак, проблемы с алкоголем и наркотиками, начал планировать собственные похороны

Певец Шура рассказал, что давно владеет участком на Даниловском кладбище и гробом для собственных похорон. Ранее артист перенёс онкологию, сообщает «Пятый канал».

По его словам, такие подарки ему сделал давний поклонник. Кроме того, певец решил, что оградкой его могилы станут части нынешней кровати.

«И место, и гроб подарил мне двухдверный. И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня. Это стоит до хрена!», – рассказал он.

В прошлом году Шура оказался в больнице из-за опухоли в желудке. После того как образование удалили, врачи в нём нашли онкологию. После операции певец сбросил около 40 кг. Сейчас исполнитель перестал соблюдать диету и у него снова начались проблемы с алкоголем.

«Бросить пить навсегда не получается. Никакого похмелья нет. Такой организм, он воспринимает алкоголь как свое родное», – признался он.

Ранее Тодоренко и Родригез приехали на Алтай в шоу «Орел и Решка». Шоу приезжает в региона уже не в первый раз. В этом выпуске золотая карта досталась Тимуру Родригезу. Самым опасным развлечением эпизода в этот раз стал сплав по реке Катунь с опытными инструкторами.

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