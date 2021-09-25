Горняк22: Эксперт рассказал, действительно ли женщины хуже мужчин водят машину

Водитель Фото: pixabay.com

По статистике, женщины меньше попадают в серьёзные ДТП, но при этом их и на дорогах количественно меньше, чем мужчин

Судить о поведении человека за рулем нужно не по гендерным различиям, а по уровню квалификации, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает «Слово и Дело».

«Есть мужчины, которые водят хорошо, и есть мужчины, которые водят плохо. То же самое касается и женщин. По немецким исследованиям, идеальный водитель для немца – это 45-летняя женщина, мать двоих детей, работающая, и с двадцатилетним водительским стажем», – отметил он.

По словам журналистки Марии Чехиной, женщины продолжают сталкиваться с огромным количеством предубеждений, связанных с вождением. При этом они ближе принимают оскорбительные замечания и могут таким образом создать аварийную ситуацию. Спокойное отношение к водительницам сделает дорогу более безопасным местом для всех, считает она.

«Уж что-что, а за рулем не нужно думать о том, что о тебе думают другие. На мой взгляд, главное — верить в собственные силы, знания, способности и все будет отлично. Но это так сложно, когда любой прохожий абсолютно убежден в том, что вождение — это не для женщин», — заявляет Чехина.

Ранее эксперт рассказал, как быстро сдать экзамены на права. Специалист отметил, что изучение правил дорожного движения и ответов на экзаменационные билеты может стать рутиной, но важно настроить себя, что эти знания могут спасти вам жизнь. Кроме того, нужно увеличить количество часов вождения и упражнений.

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