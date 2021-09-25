Горняк22: Всемирный день фармацевта 2021: дата, история и традиции праздника
Фармацевт. Лекарства. Игрушка Фото: Pixabay
В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники аптек и специалисты, создающие лекарства. Рассказываем историю и традиции Всемирного дня фармацевта
Какого числа День фармацевта в 2021 году
Фармацевты отмечают свой профессиональный праздник два раза в год. Всемирный день фармацевта – 25 сентября, а российский – 19 мая.
История Дня фармацевта
Дата Всемирного дня фармацевта приурочена ко дню основания Международной фармацевтической федерации. Праздник начали отмечать ежегодно с 2009 года. Его цель – привлечь внимание к значимости работы специалистов это области, защите их прав и интересов. Об этом пишет портал calend.ru.
Традиции Дня фармацевта
Во многих странах 25 сентября фармацевтические компании проводят различные флешмобы, семинары, выставки, дни открытых дверей, а также бесплатные обследования для посетителей аптек.
Каждый год Всемирный день фармацевта проходит под определенным девизом. В 2021 году он звучит так:
«Фармацевт – ваш партнер в сфере здравоохранения!»
Во время проведения праздничных мероприятий лучшие сотрудники отрасли получают премии, ценные подарки и грамоты.