Горняк22: В алтайском Манжероке 24 сентября выпал первый снег

Первый снег Фото: pixabay.com

На Семинском перевале, который находится выше в горах, уже несколько раз за последние дни выпали такие же осадки. Комментаторы в соцсетях пишут о приближении зимы

Первый снег выпал в окрестностях села Манжерок (Республика Алтай) 24 сентября. Об этом в своем Instagram рассказал гид Дмитрий Дудукин.

«Снег в горах Алтая. Берите купальник и шубу. ГЛК Манжерок», – написал он.

Ранее «Толк» сообщал о том, что синоптики обещают Алтайскому краю утренние заморозки от -2 до -8.

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