Горняк22: Понадобилась реанимация: в Барнауле на «зебре» сбили ребёнка

ДТП в Барнауле на пересечении Северо-Западной и Антона Петрова Фото: "Толк"

На месте происшествия работали два автомобиля скорой помощи, один из которых – реанимация и четыре экипажа ДПС. Место аварии было огорожено конусами

Утром 24 сентября произошло ДТП в районе Ближних Черемушек в Барнауле. На пересечении улиц Северо-Западной и Антона Петрова сбили 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГИББД города.

По данным полиции, около 7.40 утра школьник перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал по колеса «Жигулей».

41-летний водитель «семёрки» не успел вовремя затормозить и сбил ребенка. Мальчик получил тяжёлые травмы и доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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