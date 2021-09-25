Горняк22: Пенсионерка в Барнауле обратилась к врачам и в полицию после поездки в автобусе

Автобус маршрута №53 в Барнауле Фото: "Инцидент Барнаул"

Сразу несколько жителей города сообщили о «безобразных гонках на дорогах» среди водителей общественного транспорта

Жительница Барнаула сообщила в соцсетях, что ее мать была травмирована после поездки в городском автобусе, следующем по маршруту №53. Об этом она рассказала в группе «Инцидент Барнаул».

По словам женщины, ее мать заходила на посадку в автобус на остановке «Медицинский университет». Водитель, на посмотрев, что в дверях находится пожилая женщина, закрыл двери. После того, как пассажиры закричали, он ударил по тормозам, от чего пенсионерка пролетела по салону и ударилась.

«Исход: полиция, скорая, горбольница, и ни одного извинения от водителя и кондуктора, а только предъявы и кидания на потерпевшую и ни в чем не виноватую женщину», – рассказала ее дочь.

Комментаторы под постом о происшествии добавили свои истории и замечания к работе водителей общественного транспорта в Барнауле. Так, один из мужчин рассказал, что 23 сентября женщину зажало в дверях трамвая №7. Другие пассажиры вспомнили, что в этот же день водитель одного из автобусов маршрута №53 «устроил гонки» с «Газелью»:

«Они закусились с «Газелью» №144 и давай друг друга подрезать, резко тормозить, да так, что люди в салоне чуть не падали».

Кроме того, одна из жительниц города рассказала, что 21 сентября также ехала в автобусе №53 с двумя детьми и водитель зажал ее в дверях, при том, что ее сын оставался в салоне, а она была с другим ребенком на руках. Пассажиры закричали, водитель открыл двери и обложил потерпевшую с детьми матом. После неприятного инцидента жительница города позвонила в компанию, которая обслуживает городской маршрут №53:

«Все, что интересовало компанию, когда я туда позвонила, буду ли я еще куда-нибудь писать и жаловаться».

ТОЛК