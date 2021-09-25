Горняк22: Что известно о состоянии «пермского стрелка» Тимура Бекмансурова

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

Пользователи Google активно ищут ответ на вопрос, кто убил стрелка в Перми. Сам этот запрос в корне ошибочен, ведь устроивший стрельбу в Пермском университете жив

«Пермский стрелок» Тимур Бекмансуров жив, и его состояние улучшилось. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на tg-канал Mash. По данным изданий, «пермский стрелок» все еще в тяжелом состоянии, но вероятность, что он выживет, увеличилась.

Тимур Бекмансуров был тяжело ранен, когда оказал сопротивление при задержании. Его остановил сотрудник ДПС, который одним из первых приехал на вызов.

По предварительной информации, «пермскому стрелку» выше колена ампутировали левую ногу. Отрезать часть конечности пришлось из-за образовавшихся тромбов.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, ещё более 40 пострадали. Стрелок был ранен во время задержания. Сейчас он находится в больнице.

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