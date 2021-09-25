Горняк22: Пять альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

Горы Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали, что поиски велись в сложнейших условиях при видимости не более метра, сильных порывах ветра, осадках и температуре до -20 градусов

При восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, ещё 14 человек удалось спасти, сообщает «РИА Новости».

«В ходе спасательной операции группы альпинистов удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибли», – заявили в МЧС.

Ранее стало известно, что на высоте 5 400 метров на горе группа из 19 альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. Сначала спасателям удалось найти восемь человек, трое из них были уже мертвы. После этого обнаружили ещё девять альпинистов.

Предположительно, причиной ЧП на Эльбрусе могло стать пренебрежение графиком восхождения и халатность гидов. Альпинисты начали спуск с сильным запозданием.

«Они сильно задерживались. У руководителя группы не было альпинистского опыта. Мы их обогнали на спуске. В тот момент с ними все было в порядке. Должно быть, происшествие случилось позже», – рассказал один из проводников.

Оказалось, что гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз. Все входящие в группу альпинисты, а также сам проводник, не были профессионалами.

Ранее под Хабаровском в заповеднике разбился самолет Ан-26. Воздушное судно проверяло аэронавигацию и радиотехническое оборудование аэропорта. Борт разбился в труднодоступном месте, где нет дорог и населённых пунктов. Спасателям пришлось несколько часов добираться туда пешком. При крушении никто не выжил.

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