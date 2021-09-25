Горняк22: На барнаульском перекрестке две легковушки разнесли киоск

ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы случившегося выложили фото, на котором можно увидеть, как в ДТП одна из машин врезалась в киоск и вырвала ему сайдинг

24 сентября в Барнауле на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева в ДТП попали две машины, сообщает «Инцидент Барнаул».

В результате аварии оба автомобиля повредили при столкновении переднюю часть корпусов: бамперы и фары. Кроме того, одна из машин задела стенку киоска.

Как сообщили в ГИБДД города, около 7.30 утра 19-летний водитель Toyota Corolla Spacio не уступил дорогу Renault Logan, за рулем которого был 82-летний мужчина. После этого Renault выскочило на тротуар, наехало на дорожный знак и врезалось в газетный киоск.

Пострадавших в аварии нет, уточнили в полиции.

Ранее в Барнауле на «зебре» сбили 10-летнего ребёнка. ДТП произошло 24 сентября в районе Ближних Черемушек. Школьник перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал по колеса «Жигулей». Мальчик получил тяжелые травмы.

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