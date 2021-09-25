Горняк22: В России мужчина-мусульманин избил врача за осмотр жены

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По словам врача, женщина сама работает медсестрой и непонятно, каким образом она может не знать нормативных процедур медосмотра

21 сентября в Нижневартовске врача-дерматолога избил мужчина-мусульманин после того, как он осмотрел его жену, сообщает «Лента.ру».

По словам врача, к нему на приём женщина-мусульманка. Ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала она не хотела, чтобы её осматривал врач мужского пола. Медик порекомендовал ей обратиться к руководству и потребовать женщину-врача.

Пациентка не стала этого делать и согласилась на процедуру. Врач попросил ее оголить руки, ноги и живот. На этом осмотр окончился и она ушла. Через некоторое время в кабинет ворвался муж женщины и начал избивать врача.

Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Полицейские задержали мужчину.

Ранее в Новосибирске женщина избила сына и вырвала клок волос у прохожей. Мать сначала громко кричала на своего ребёнка, а потом пнула его ногой в живот. Очевидица решила заступиться за маленького мальчика, но в итоге сама пострадала от рук женщины.

ТОЛК