Горняк22: Устроивший стрельбу в Перми Бекмансуров пришел в себя, но ничего не помнит

Больница Фото: Анна Меньшикова

Врачи рассказали, что у Бекмансурова есть шансы на выживание, его состояние улучшилось – с момента получения ранений при задержании он был в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии стрелявшего в Пермском государственном университете Тимуре Бекмансурове, сообщает портал 59.ru. Об этом журналистам сообщила министр здравоохранения Пермской области Анастасия Крутень.

Врачи оценивают состояние студента как тяжелое, но уже стабильное. Однако, по данным Telegram-канала Mash, Бекмансуров ничего не помнит – у него амнезия.

Ранее также стало известно, что Бекмансурову ампутировали ногу выше колена – из-за тромбов. С 20 сентября, когда его задержали, он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

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