Горняк22: В Новосибирской области неизвестный пугает школьников «повторением Перми»

Неизвестный. Угрозы. Соцсети. Смартфон Фото: pexels.com

Родители детей поселка Станционно-Ояшинский написали обращение в полицию и к администрации района, школа продолжает работать в штатном режиме

Неизвестный пишет в мессенджерах ученикам школы в Новосибирской области о якобы готовящемся расстреле, пишет Mash Siberia.

Сообщения с угрозами он раскидал в соцсетях ученикам школы поселка в Мошковском районе 24 сентября. В них он предупреждает детей не приходить на уроки, потому что там якобы будет «очень интересно», «как в Перми».

Администрация Мошковского района сообщила в своем паблике, что школы работают, и в том числе та, которую назвал в своих сообщениях неизвестный – единственная школа в поселке Станционно-Ояшинский.

Правоохранительные органы проводят ряд проверочных мероприятий, рассказали представители администрации района.

Также чиновники попросили родителей не поднимать панику. В школе есть охрана, пропускной режим по карточкам, на входе установлен металлодетектор и камеры видеонаблюдения.

Ранее в Барнауле обсудили проблему усиления охраны в городских образовательных учреждениях. До конца календарного года выделено из бюджета города Барнаула чуть больше 20 млн рублей на 85 школ, сообщили представители БГД.

ТОЛК