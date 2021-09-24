Горняк22: Никуда не падал: ситуацию с лифтом в многоэтажке Барнаула назвали штатной

Лифт Фото: pexels.com

В компании, обслуживающей лифт в ЖК «Времена года», пояснили, что лифт не смог бы упасть в шахту и жизни жильцов дома ничего не угрожало

В организации «Лифтмонтаж-Сервис», которая обслуживает лифтовое оборудование в доме №115 по ул. Взлетной в Барнауле, рассказали, что на самом деле произошло с лифтом в 17-этажке, сообщает altapress.ru.

Напомним, об инциденте с лифтом сообщили в соцсетях жильцы этого дома. Они рассказали, что после того, как кабину лифта на 7-м этаже покинули мужчина и женщина, лифт сделал резкий рывок вверх.

По словам сотрудников, обслуживающих лифты, технически нереально, чтобы он смог куда-то упасть – для этого кабину держат шесть стальных тросов, а также она оборудована техническими устройствами для безопасности пассажиров – ограничителями скорости, клиновыми ловителями плавного торможения. Последние останавливают кабину, если она набирает скорость на 15% более номинальной.

В компании «Лифтмонтаж-Сервис» заверили, что ситуация в доме на Взлетной была штатной. Причиной «странного» поведения лифта мог быть мусор или мелкие камни, попавшие в шахту – тем более, что на площадках, где случился инцидент, не так давно делали ремонт.

По словам представителей компании, лифт уже осмотрели специалисты и заверили, что с ним всё в порядке.

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