Горняк22: Уроженка Барнаула Мария Бутина проиграла выборы в Госдуму
Мария Бутина Фото: instagram.com/butina_maria
Бывшая американская заключенная может получить мандат из другой региональной группы или федерального списка. Для этого кто-то должен будет уступить ей свое место
Уроженка Барнаула Мария Бутина не получила думский мандат в Кировской области, где ранее баллотировалась от «Единой России», сообщает «Вятка-на-Сети».
Стало известно, что Бутина не прошла в Госдуму из-за низкой поддержки партии в регионе. В Кировской области на этих выборах зафиксировали один из худших показателей «Единой России». По этой причине партия осталась без «списочников» от области в Госдуме.
Именно по партийным спискам от этого региона баллотировалась Мария Бутина. Номинально она шла на втором месте, первую строчку занимал губернатор области Игорь Васильев, который, видимо, должен был отказаться от мандата.
Для другого уроженца Алтайского края выборы прошли гораздо удачнее. Известный политик Владимир Рыжков прошел в Мосгордуму по 37-му округу. Депутат отметил, что войдет во фракцию «Яблоко», где будет реализовывать свою программу. Рыжкова поддержали 21,55% избирателей.
Горняк22: Никуда не падал: ситуацию с лифтом в многоэтажке Барнаула назвали штатной
Лифт Фото: pexels.com
В компании, обслуживающей лифт в ЖК «Времена года», пояснили, что лифт не смог бы упасть в шахту и жизни жильцов дома ничего не угрожало
В организации «Лифтмонтаж-Сервис», которая обслуживает лифтовое оборудование в доме №115 по ул. Взлетной в Барнауле, рассказали, что на самом деле произошло с лифтом в 17-этажке, сообщает altapress.ru.
Напомним, об инциденте с лифтом сообщили в соцсетях жильцы этого дома. Они рассказали, что после того, как кабину лифта на 7-м этаже покинули мужчина и женщина, лифт сделал резкий рывок вверх.
По словам сотрудников, обслуживающих лифты, технически нереально, чтобы он смог куда-то упасть – для этого кабину держат шесть стальных тросов, а также она оборудована техническими устройствами для безопасности пассажиров – ограничителями скорости, клиновыми ловителями плавного торможения. Последние останавливают кабину, если она набирает скорость на 15% более номинальной.
В компании «Лифтмонтаж-Сервис» заверили, что ситуация в доме на Взлетной была штатной. Причиной «странного» поведения лифта мог быть мусор или мелкие камни, попавшие в шахту – тем более, что на площадках, где случился инцидент, не так давно делали ремонт.
По словам представителей компании, лифт уже осмотрели специалисты и заверили, что с ним всё в порядке.
Горняк22: Никуда не падал: ситуацию с лифтом в многоэтажке Барнаула назвали штатной
Лифт Фото: pexels.com
В компании, обслуживающей лифт в ЖК «Времена года», пояснили, что лифт не смог бы упасть в шахту и жизни жильцов дома ничего не угрожало
В организации «Лифтмонтаж-Сервис», которая обслуживает лифтовое оборудование в доме №115 по ул. Взлетной в Барнауле, рассказали, что на самом деле произошло с лифтом в 17-этажке, сообщает altapress.ru.
Напомним, об инциденте с лифтом сообщили в соцсетях жильцы этого дома. Они рассказали, что после того, как кабину лифта на 7-м этаже покинули мужчина и женщина, лифт сделал резкий рывок вверх.
По словам сотрудников, обслуживающих лифты, технически нереально, чтобы он смог куда-то упасть – для этого кабину держат шесть стальных тросов, а также она оборудована техническими устройствами для безопасности пассажиров – ограничителями скорости, клиновыми ловителями плавного торможения. Последние останавливают кабину, если она набирает скорость на 15% более номинальной.
В компании «Лифтмонтаж-Сервис» заверили, что ситуация в доме на Взлетной была штатной. Причиной «странного» поведения лифта мог быть мусор или мелкие камни, попавшие в шахту – тем более, что на площадках, где случился инцидент, не так давно делали ремонт.
По словам представителей компании, лифт уже осмотрели специалисты и заверили, что с ним всё в порядке.