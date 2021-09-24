Горняк22: В Барнауле снесли ещё три аварийных многоквартирных дома

Снос жилья Фото: barnaul.org

В этом году ранее ликвидировали 11 ветхих жилищ. Всего в городе за пятилетний период 2016-2021 годов снесли 63 аварийных жилых дома

В Барнауле продолжается ликвидация жилых домов, которые ранее признали аварийными, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в этом месяце завершили снос трех ветхих домов на улицах Советской Армии, 52, Восточная, 106 и Пушкина, 88.

«Снос проводится в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». За выделенное время расселят и снесут максимально возможное количество аварийных домов», – рассказал начальник технадзора комитета жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Решетняк.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае все чаще возводят целые дома с «микроквартирами». Самые крошечные студии в регионе достигают 17 кв. м. Это наименьшая квадратура в новостройках всей Сибири. В народе их прозвали «путинками», потому что такой вид жилья появился при нынешнем президенте.

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