Горняк22: Пробка на Змеиногорском тракте в Барнауле «рассосалась» после жалоб в соцсетях

Пробка на Змеиногорском тракте, Барнаул Фото: Александра Черданцева

Барнаульцы жаловались, что каждый день не могут доехать с Южного до центра города – пробка «нескончаемая», из-за чего многие опаздывают на работу

В Барнауле решили проблему многокилометровых пробок на Змеиногорском тракте, сообщает паблик Barnaul22.

Чуть ранее жители жаловались, что расстояние, на которое раньше уходило полчаса, растягивается почти на полтора, из-за чего многие опаздывают на работу.

«Хочется, чтобы этот кошмар прекратился, и дорога снова стала дорогой, а не вот это все», – писали жители города.

В итоге после жалоб на дороге убрали знаки, тем самым освободилась правая полоса в районе оконцентра «Надежда» и пробки в час пик здесь исчезли.

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