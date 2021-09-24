Горняк22: Предпринимателя на Алтае оштрафовали за постройку турбазы не на той земле

Горный Алтай Фото: pixabay.com

Кадастровая служба и прокуратура в Чемале вынесли предписание одному из предпринимателей, после того, как оказалось, что турбаза расположена не там, где нужно

Прокуратура Чемальского района с помощью местной администрации и специалистов кадастра нашла факт незаконного использования земельного участка, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Участок, на котором построена база отдыха, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и его можно использовать только в этих целях.

В отношении собственника участка возбуждено административное дело. По данным проверки, предприниматель выплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

ТОЛК