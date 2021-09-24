Горняк22: В Барнауле снесли ещё три аварийных многоквартирных дома
Снос жилья Фото: barnaul.org
В этом году ранее ликвидировали 11 ветхих жилищ. Всего в городе за пятилетний период 2016-2021 годов снесли 63 аварийных жилых дома
В Барнауле продолжается ликвидация жилых домов, которые ранее признали аварийными, сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, в этом месяце завершили снос трех ветхих домов на улицах Советской Армии, 52, Восточная, 106 и Пушкина, 88.
«Снос проводится в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда». За выделенное время расселят и снесут максимально возможное количество аварийных домов», – рассказал начальник технадзора комитета жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Решетняк.
Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае все чаще возводят целые дома с «микроквартирами». Самые крошечные студии в регионе достигают 17 кв. м. Это наименьшая квадратура в новостройках всей Сибири. В народе их прозвали «путинками», потому что такой вид жилья появился при нынешнем президенте.
Горняк22: В России могут запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты
Дети. Пособия Фото: pixabay.com
Речь идет о ежемесячных детских пособиях. Минимальный размер таких выплат может составить около 400 рублей, максимальный — более 29 тысяч рублей
В октябре в России рассмотрят законопроект о запрете трат детских пособий на определенный перечень товаров. В первую очередь, на алкоголь и сигареты, сообщает «Известия».
Авторы инициативы рассказали о механизме, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Они предложили создать специальный электронный счет, на котором будут отслеживаться все транзакции.
«Детские пособия должны тратиться только по назначению. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям. Когда такой законопроект к нам поступит, мы его внимательно изучим», – заявил первый зампред «Единой России» Адальби Шхагошев.
О предложении запретить тратить пособия на спиртное и алкоголь стало известно ещё в июле. Авторы инициативы предложили внести поправки в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Такое изменение, по им мнению, защитит права и законные интересы несовершеннолетних.
Горняк22: В Барнауле продают квартиру с камином-барбекю и детской в виде домика
Квартира с зоной барбекю на ул. Попова Фото: altayrealt.ru
Основная идея квартиры – образ загородного дома. Это подчеркивают и природные материалы в отделке – камень, массив дуба, декоративная штукатурка, а также глиняная плитка
В краевом центре на продажу выставили 4-комнатную квартиру, расположенную в микрорайоне «Дружный» на улице Попова, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Судя по фотографиям и описанию жилья, квартира построена по индивидуальному проекту, который, как сообщается, «согласован с застройщиком и городской архитектурой». Её площадь составляет 160 кв. метров, а стоимость – 16,6 млн рублей.
Самым интересным местом в квартире является огромное помещение, совмещающее в себе функции гостиной, каминной комнаты, столовой и кухни. Здесь есть остров с барной стойкой, в которую встроена индукционная поверхность с функцией утятницы и вытянутой формой конфорки. А в каминной зоне установлена итальянская топка, которую можно использовать для приготовления блюд барбекю – жарки мяса, овощей, рыбы.
«Дымоход с отличной тягой позволит здесь также приятно проводить романтические вечера или уединяться с любимой книгой в холодное время года», – говорится в тексте объявления.
При этом две лоджии в квартире представляют собой зимние сады – их площадь 20 и 10 метров.
Кроме того, для детей здесь есть стилизованная игровая комната, которая сделана в виде домика со сказочным балкончиком.
В объявлении подчеркивается, что в квартире – «потрясающий вид из окна». Она находится на 14 этаже 15-этажного дома.