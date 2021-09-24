Горняк22: В Барнауле продают квартиру с камином-барбекю и детской в виде домика
Квартира с зоной барбекю на ул. Попова Фото: altayrealt.ru
Основная идея квартиры – образ загородного дома. Это подчеркивают и природные материалы в отделке – камень, массив дуба, декоративная штукатурка, а также глиняная плитка
В краевом центре на продажу выставили 4-комнатную квартиру, расположенную в микрорайоне «Дружный» на улице Попова, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
Судя по фотографиям и описанию жилья, квартира построена по индивидуальному проекту, который, как сообщается, «согласован с застройщиком и городской архитектурой». Её площадь составляет 160 кв. метров, а стоимость – 16,6 млн рублей.
Самым интересным местом в квартире является огромное помещение, совмещающее в себе функции гостиной, каминной комнаты, столовой и кухни. Здесь есть остров с барной стойкой, в которую встроена индукционная поверхность с функцией утятницы и вытянутой формой конфорки. А в каминной зоне установлена итальянская топка, которую можно использовать для приготовления блюд барбекю – жарки мяса, овощей, рыбы.
«Дымоход с отличной тягой позволит здесь также приятно проводить романтические вечера или уединяться с любимой книгой в холодное время года», – говорится в тексте объявления.
При этом две лоджии в квартире представляют собой зимние сады – их площадь 20 и 10 метров.
Кроме того, для детей здесь есть стилизованная игровая комната, которая сделана в виде домика со сказочным балкончиком.
В объявлении подчеркивается, что в квартире – «потрясающий вид из окна». Она находится на 14 этаже 15-этажного дома.
Горняк22: До конца недели отопление дадут во всех муниципалитетах Алтайского края
Батарея. Отопление. Отопительный сезон Фото: images.pexels.com
За текущую неделю в регионе подключают к отоплению все города и районы – в большинстве муниципалитетов оно уже подается
До конца недели в Алтайском крае завершат процесс запуска отопительных систем во всех городах и поселках, сообщает пресс-служба правительства региона.
Часть муниципалитетов уже подключена. Так, с 17 сентября отопление получили жители Заринска, с 20 сентября – Бийска. С 21 сентября тепло стало поступать в дома жителей Барнаула, Алейска, Белокурихи, Новоалтайска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский, с 22 сентября подключили город Яровое.
Также сообщается и о подключении к теплу районов края: с 21 сентября – Заринский, Ключевской, Косихинский, Романовский, Советский, Суетский, Тальменский, Хабарский и Шелаболихинский районы, с 22 сентября – Бийский, Зональный, Краснощековский, Петропавловский и Тогульский.
Коммунальщики отмечают, что тепло поступает поэтапно. Однако если в течение пяти дней после старта сезона в населенном пункте тепло в доме не появилось, жителям необходимо обращаться в управляющую компанию, ТСЖ или в диспетчерскую службу администрации.