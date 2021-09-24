Горняк22: В России могут запретить тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

Дети. Пособия Фото: pixabay.com

Речь идет о ежемесячных детских пособиях. Минимальный размер таких выплат может составить около 400 рублей, максимальный — более 29 тысяч рублей

В октябре в России рассмотрят законопроект о запрете трат детских пособий на определенный перечень товаров. В первую очередь, на алкоголь и сигареты, сообщает «Известия».

Авторы инициативы рассказали о механизме, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Они предложили создать специальный электронный счет, на котором будут отслеживаться все транзакции.

«Детские пособия должны тратиться только по назначению. Семья должна жить по принципу: все лучшее детям. Когда такой законопроект к нам поступит, мы его внимательно изучим», – заявил первый зампред «Единой России» Адальби Шхагошев.

О предложении запретить тратить пособия на спиртное и алкоголь стало известно ещё в июле. Авторы инициативы предложили внести поправки в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Такое изменение, по им мнению, защитит права и законные интересы несовершеннолетних.

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