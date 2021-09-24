Горняк22: КПРФ выдвинет на пост председателя краевого парламента «хорошего товарища»

Юрий Кропотин Фото: Скрин с YouTube

Кандидат от коммунистов уже давно состоит в партии и возглавляет один из ее райкомов в Барнауле. Прусакова называет его человеком с большим руководящим опытом

Фракция КПРФ в новом созыве краевого заксобрания (АКЗС) будет предлагать на пост председателя своего депутата – Юрия Кропотина, победившего на выборах по округу №28 единоросса Альберта Лунева. Об этом «Толку» сообщила Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов.

Юрию Кропотину 14 октября исполнится 63 года. Он возглавляет центральный райком партии в Барнауле, живет в поселке Южном. Как рассказала Прусакова, он «очень хороший товарищ, с большим управленческим опытом, двумя высшими образованиями».

Согласно данным Алтайкрайизбиркома, он является исполнительным директором компании «Альфа Механик», в 1984 году окончил алтайский «политех».

В агитационном ролике он говорил: «Главное, что при существующем политическом устройстве у нас нет будущего. Главное сейчас – объединить левые силы, а главное – объединить народ. Только КПРФ сохранила свою структуру. <…> Не слушайте ложь, которая идет к вам с экранов. Анализируйте то, что слышите и видите».

Напомним, ранее Прусакова рассказала, что фракция обязательно будет выдвигать своего кандидата, так как руководитель алтайских единороссов и глава предыдущего созыва парламента Александр Романенко, по ее мнению, дискредитировал себя на посту спикера. Кроме того, он считает, что КПРФ, по сути одержала победу, так как часть ее мандатов забрали связанные с властью «Коммунисты России».

Между тем, официальных данных о том, кого на пост спикера будет выдвигать «Единая Россия», пока нет. Однако ранее, в ночь после завершения выборов, 62-летний Александр Романенко сказал журналистам, что не видит причин отказываться от этого поста, если коллеги его выдвинут.

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