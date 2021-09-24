Горняк22: СМИ: топ-менеджеры Водоканала Бийска получали немалые премии, несмотря на долги
Деньги. Банковские карты. Кошелек Фото: pixabay.com
У бийского ресурсовика скопились долги перед поставщиками в размере 200 млн рублей – их предприятие должно отдать до 2024 года
В соцсетях и алтайских СМИ появилась информация о приличных премиях, которые получали топ-менеджеры бийского муниципального предприятия «Водоканал», об этом, в частности, сообщает издание «Новости Алтая».
В распоряжении журналистов оказался акт проверки Счетной палаты Бийска, в котором по согласованию главы города определяются годовые премии для руководства. Документ определяет премии по итогам 2017 года. Общий фонд денежного поощрения сотрудникам составил примерно 1,5 млн рублей без премии директора (она в документе указана не была). В целом руководящим сотрудникам выплачивали от 350 до 500 тыс. рублей премии.
Весной этого года, как пишет «Бийский рабочий», у предприятия образовались долги перед поставщиками в размере 100 млн рублей. Среди них – «Газпром межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация» и «АлтайУголь». Такой суммы на счетах предприятия не оказалось, оно вынуждено было обратиться за факторинговыми услугами, деньги необходимо будет вернуть до апреля 2024 года.
Общая задолженность бийского предприятия сейчас составляет 200 млн рублей.
Горняк22: Фракцию КПРФ в краевом парламенте возглавит Александр Ткачев
Александр Ткачев Фото: livejournal.com
Информацию о предстоящем назначении подтвердила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которую недавно выбрали депутатом Госдумы от Рубцовского округа
Секретарь крайкома КПРФ по организационно-партийной работе Александр Ткачев возглавит партийную фракцию в краевом законодательном собрании (АКЗС) нового созыва, рассказала «Толку» Мария Прусакова.
Мандат депутата он выиграл на прошедших 17-19 сентября выборах. Ему 45 лет, он уже много лет состоит в КПРФ. Живет в Барнауле.
В ночь после окончания выборов Мария Прусакова на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе» говорила, что у крайкома не будет проблем с подбором руководителя фракции: «В руководстве парторганизации сегодня есть молодые секретари, состоявшиеся политики. Уж с чем, а с этим проблем не возникнет».
В предыдущем созыве именно она совмещала должности руководителя и крайкома партии, и фракции в АКЗС. На сентябрьских выборах она баллотировалась и в краевой парламент как лидер партийного списка, и в федеральный – по Рубцовскому одномандатному округу. Она одержала победу на думском округе, и теперь пять лет будет представлять край в Москве.
Прусакова, напомним, также рассказала, что на пост председателя заксобрания фракция будет выдвигать 63-летнего Юрия Кропотина, главу Центрального райкома Барнаула, победившего на округе №28 единоросса Альберта Лунева.