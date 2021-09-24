Горняк22: КПРФ выдвинет на пост председателя краевого парламента «хорошего товарища»
Юрий Кропотин Фото: Скрин с YouTube
Кандидат от коммунистов уже давно состоит в партии и возглавляет один из ее райкомов в Барнауле. Прусакова называет его человеком с большим руководящим опытом
Фракция КПРФ в новом созыве краевого заксобрания (АКЗС) будет предлагать на пост председателя своего депутата – Юрия Кропотина, победившего на выборах по округу №28 единоросса Альберта Лунева. Об этом «Толку» сообщила Мария Прусакова, лидер алтайских коммунистов.
Юрию Кропотину 14 октября исполнится 63 года. Он возглавляет центральный райком партии в Барнауле, живет в поселке Южном. Как рассказала Прусакова, он «очень хороший товарищ, с большим управленческим опытом, двумя высшими образованиями».
Согласно данным Алтайкрайизбиркома, он является исполнительным директором компании «Альфа Механик», в 1984 году окончил алтайский «политех».
В агитационном ролике он говорил: «Главное, что при существующем политическом устройстве у нас нет будущего. Главное сейчас – объединить левые силы, а главное – объединить народ. Только КПРФ сохранила свою структуру. <…> Не слушайте ложь, которая идет к вам с экранов. Анализируйте то, что слышите и видите».
Напомним, ранее Прусакова рассказала, что фракция обязательно будет выдвигать своего кандидата, так как руководитель алтайских единороссов и глава предыдущего созыва парламента Александр Романенко, по ее мнению, дискредитировал себя на посту спикера. Кроме того, он считает, что КПРФ, по сути одержала победу, так как часть ее мандатов забрали связанные с властью «Коммунисты России».
Между тем, официальных данных о том, кого на пост спикера будет выдвигать «Единая Россия», пока нет. Однако ранее, в ночь после завершения выборов, 62-летний Александр Романенко сказал журналистам, что не видит причин отказываться от этого поста, если коллеги его выдвинут.
Горняк22: Фракцию КПРФ в краевом парламенте возглавит Александр Ткачев
Александр Ткачев Фото: livejournal.com
Информацию о предстоящем назначении подтвердила лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которую недавно выбрали депутатом Госдумы от Рубцовского округа
Секретарь крайкома КПРФ по организационно-партийной работе Александр Ткачев возглавит партийную фракцию в краевом законодательном собрании (АКЗС) нового созыва, рассказала «Толку» Мария Прусакова.
Мандат депутата он выиграл на прошедших 17-19 сентября выборах. Ему 45 лет, он уже много лет состоит в КПРФ. Живет в Барнауле.
В ночь после окончания выборов Мария Прусакова на пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе» говорила, что у крайкома не будет проблем с подбором руководителя фракции: «В руководстве парторганизации сегодня есть молодые секретари, состоявшиеся политики. Уж с чем, а с этим проблем не возникнет».
В предыдущем созыве именно она совмещала должности руководителя и крайкома партии, и фракции в АКЗС. На сентябрьских выборах она баллотировалась и в краевой парламент как лидер партийного списка, и в федеральный – по Рубцовскому одномандатному округу. Она одержала победу на думском округе, и теперь пять лет будет представлять край в Москве.
Прусакова, напомним, также рассказала, что на пост председателя заксобрания фракция будет выдвигать 63-летнего Юрия Кропотина, главу Центрального райкома Барнаула, победившего на округе №28 единоросса Альберта Лунева.